台中市外埔區水流東休閒農業區桐花步道周邊整體營造計畫，係發展外埔區永豐里獨特地景及產業合一的城鎮計畫。立法院副院長蔡其昌2日前往會勘，共爭取3881萬元規畫桐心鋼橋、修繕花現桐心廣場，串聯永豐古道等，預計今年底完工；藉此吸引遊客前往並帶動水流東休閒農業區經濟產業。

蔡其昌今天邀集市議員施志昌、農田水利署副署長林國華、台中管理處長王曼菁、水土保持局台中分局長邱啟芳、外埔區公所主任秘書白植杰、外埔區永豐里里長洪俊義等單位共同前往會勘。

立法院副院長蔡其昌等2日前往會勘，共爭取3881萬元規畫桐心鋼橋、修繕花現桐心廣場，串聯永豐古道等，藉此帶動水流東休閒農業區經濟產業。(蔡其昌服務處提供)

蔡其昌表示，自2020年爭取第一期改善工程時，承諾一定要將外埔區步道串聯起來才能有效發揮效益，三年爭取至今，總共五期改善工程計畫；第五期計畫透過桐心鋼橋將永豐古道與桐花步道串聯起來，同時設置花現桐花廣場供民眾休憩與打卡拍照，盼透過一條步道帶動地方整體發展。

立法院副院長蔡其昌等2日前往會勘，共爭取3881萬元規畫桐心鋼橋、修繕花現桐心廣場，串聯永豐古道等，藉此帶動水流東休閒農業區經濟產業。(蔡其昌服務處提供)

蔡其昌說，除爭取改善工程經費外，也要拜託市府協助增設相關指標、觀光宣導，讓來玩遊客更了解水流東休閒農業區及整體步道指引，才能帶動附近商家的商機及發揮最大觀光效益。後續步道若還有任何需要改善或增設的部分，他會繼續向中央爭取經費，努力讓外埔成為最樂活、安居的地區。

邱啟芳指出，改善計畫共分五期進行，1至3期已完工，第4期正施工中，預計將於7月底前完工。今天會勘的第5期目前正辦理設計中，預計5月底發包施工、今年底前完工，第5期計畫預計進行桐花步道場域設施營造，內容為桐心鋼橋1座、造型欄杆200 公尺、花現桐心廣場，預估經費800 萬元，計畫總經費共投入3881萬餘元。

永豐里長洪俊義說，感謝蔡其昌長期以來為永豐里爭取諸多建設，也要感謝各級機關單位願意協助永豐里，這幾年來改善工程逐一完工，讓原本已經近乎凋零的永豐里搖身一變為煥然一新；期盼讓永豐里越來越好，預計今年將於四月中辦理外埔桐花季相關活動，邀請全國各地的好友一起前來同樂。