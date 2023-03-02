過個馬路好難！台中市大里區昨（1）日晚間6時許，一名阿嬤推著嬰兒車欲過馬路，在路邊等了近1分鐘，但左轉的13輛汽、機車，竟然沒有一台願意停下來禮讓，阿嬤從綠燈等到紅燈，最後只好又無奈退回路口，等待下一個過馬路的機會，心酸影片曝光讓網友們怒轟「真行人地獄」。

從監視器畫面可以看見，一名阿嬤推著上面坐有幼兒的推車，在仁化路、成功二路T字型路口欲過馬路，明明阿嬤及嬰兒車的位置十分顯眼，不過左轉的汽、機車卻1輛接1輛從阿嬤面前經過，細數共有6輛機車、7輛汽車，沒有一輛願意停車禮讓，阿嬤最後等了1分鐘，號誌燈已從綠燈轉回紅燈，只好無奈退回路邊，等待下一個過馬路的機會。

對此，台中市霧峰警分局表示，路口車輛未暫停讓行人優先通行的違規行為，可依《道路交通管理處罰條例》第44條第二項，處以1200元以上3600元以下罰鍰，呼籲汽機車駕駛人行經行人穿越道時應減速慢行並依規定暫停讓行人優先通行，以維護行人之用路安全。