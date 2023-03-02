新北市長侯友宜被外界視作國民黨2024最強人選，在多次的民調中也都是第一名，但因為民眾黨主席柯文哲已表態參選總統，在擔心非綠陣營分裂之下一直有「藍白合」的呼聲。對此，前立委沈富雄指出，「藍白合」的呼聲，是出自國民黨人士，也直言，自己「真的是看不起國民黨」。

沈富雄周二（2月28日）在政論節目《少康戰情室》痛批，國民黨懦弱、空虛、沒膽，自己不知道努力，在郭台銘、柯文哲的支持度還不太壞時，就有一群人跳出來喊「藍白合」，好像不這麼做，國民黨就完蛋了。

沈富雄接著說，他有在追蹤、紀錄喊出「藍白合」主張的特定人士，他認為，這些人有「藍白合」的主張，雖然是他們的言論自由、不能責怪，但也代表他們沒有信心，不曉得只要國民黨把自己搞好，那麼柯文哲、郭台銘的民調自然會下去。

最後，沈富雄強調，上述論點他已經不知道跟國民黨說過幾次了，「革命尚未成功」，國民黨不能沒有志氣。沈富雄並建議，國民黨革命實踐研究院應該要請他去當「精神導師」，以喚起同志們。