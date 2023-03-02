今年開始，多家產險業者拒絕承保救護車體、駕駛及乘客投保，民眾黨立法院黨團副總召賴香伶2日偕台灣急重症醫療救護轉送聯盟理事長姜尚佑、桃園全方位救護車代表胡家瑄、台中昱祈救護車代表柳育漢，要為救護體系請命，呼籲政府正視救護車納保問題，明訂加保標準。

賴香伶表示，根據統計，每年在台北市平均發生近30起救護車死傷意外，造成人員傷亡與巨大財產損失。然而業者反映，今年度與富邦、兆豐、明台、新光等知名產險業者洽談明年續保問題，皆遭拒絕承保乘客險與車體險，業者去函金管會、衛福部、消防署，都沒收到回覆。

此外，賴香伶說，衛福部、內政部消防署不僅未要求救護車加保任意險，甚至對地方政府所屬救護車輛保險資料毫無所悉，救護人員與患者保險一再被忽視，意外發生求助無門毫無保障。

賴香伶直言，確保救護人員能安心執行任務，本身就是保險企業的社會責任。金管會保險局應儘速與保險業者協商，中央主管部門也應與地方政府協調，加強監管與照護民間救護車業者，同時衛福部理應會同交通部有關部會，比照道安會報模式，調查救護車事故原因，提出有效改善措施，減少救護車事故。

賴香伶指出，救護車是醫療體系不可或缺的重要角色，但目前救護車及救護人員保障不足，從業人員與時間賽跑、工作壓力倍增，恐增添生命安全風險，政府應該重視救護車及救護人員的保障問題，立法院也應該透過立法討論，為保險業者規範明確的納保標準，確保救護人員執勤時能獲得足夠保障。

民眾黨團呼籲，安全救護應從保障救護車開始，中央政府部會針對救護車、救護人員與患者納保問題不可已讀不回，從金管會、衛福部到地方政府都應該動起來，維護從業人員權益，才能讓救護無憂、讓患者及早且安全接受治療。