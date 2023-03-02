新北一名人夫發現妻子外遇，妻子去年8月某日傳訊息給一名男子說「來我家找我好了」，男子則興奮地問「快速來一炮嗎，那給我地址」，人夫驚見訊息崩潰提告，法官發現2人對話相約見面後50分鐘，就開始討論嘿咻的感想，還要再約「二刷」，判男子須賠償人夫20萬。

該名人夫提出小王與妻子去年8月20日凌晨的對話訊息，妻子說「我的玩具放在台北的家」，小王回應「今天只能用手了」，妻子又說「不喜歡、用自己的手好出戲」後來又馬上邀約對方到家中，小王問「快速來一炮嗎」，後來小王傳了許多張照片說「等可以空出時間的時候來認真約一下」。

法官審酌妻子與小王的對話，妻子問對方「你會二刷的人嗎…那要跟我二刷嗎」，對方回應「今天是速約啊」，妻子見到多張照片後說「真的超害羞」、「我下次要認真的讓你幹我嘴巴」；法官發現2人相約見面後，約過了50分鐘就互傳訊息討論性行為的感受，甚至相約再次做性行為。

丈夫向小王提告求償100萬，法官認定妻子與男子的互動已逾越結交普通朋友等一般社交行為，達破壞婚姻圓滿安全及幸福程度；法官審酌丈夫在不動產代銷公司擔任副理一職，109年度所得收入約100餘元、110年度所得收入約69萬餘元，名下並無財產，而小王109年度、110年度所得約100萬餘元，判須賠償20萬元。