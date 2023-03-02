浩子、阿翔、籃籃、蘿拉、舒子晨體驗吉普車。（民視提供）

浩子、阿翔、籃籃、蘿拉及舒子晨在民視、八大《綜藝新時代》的「職人好厲害」，到南投竹山體驗吉普車，與達人一同越野挑戰征服各種地形。當蘿拉開始駕駛吉普車練習時，由於不熟悉操作方式，邊開邊尖叫，後座的阿翔更是嚇得鬼吼鬼叫，後來蘿拉在一個轉彎時，方向盤角度切得太死、油門踩得太過猛烈，不小心撞上旁邊的車輛，還把前保險桿撞凹，阿翔也從車上跌落下來，嚇得眾人衝上前去了解狀況，所幸人員並無大礙。

節目一開場，職人賴穎弘帥氣的開著二戰時期美軍的「威利士吉普車」進場，與藝人打招呼後，講解吉普車駕駛可不像一般的車輛操作這麼簡單，很多專業知識要學習，並帶著大家到練習場受訓，職人示範後換藝人開始駕駛吉普車練習。

後來狀況排除，大家也加緊熟悉車輛的操作，嚴格的職人提議要驗收一下，安排一場小型比賽，輸家會有非常恐怖的懲罰，籃籃隨即自信的跳出來說是時候讓大家看看實力了，隨即指名要挑戰舒子晨，比賽開始後籃籃求好心切、一不小心讓車輪卡死，導致速度大幅減速，最後以落後30秒敗於舒子晨，職人帶籃籃來到懲罰場地，講解場上的兩個板子下，其中有挖好一個地洞，深度約兩米、並灌滿了水，請籃籃抉擇到底跳哪一個，籃籃嚇得向製作單位求饒，說能不能今天不領通告費不要跳，眾人笑說一開始的自信到底跑到哪裡去了，也在搞笑中完成吉普車達人體驗。