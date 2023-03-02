氣球事件後，美國國務卿布林肯推遲原定的訪中計畫，中美關係陷入空前緊張之際，美媒報導，美國財政部高級官員上週前往中國進行工作訪問，顯示兩國外交活動仍在繼續。

美國華爾街日報中文網今天披露，知情人士說，美國財政部專注於亞洲事務的副助理部長卡普羅斯（Robert Kaproth）上週前往北京，與中國官員就宏觀經濟及金融問題舉行了工作級會晤。

知情人士透露，卡普羅斯與中國官員的會晤「建設性且友好」（constructive and friendly），並說雙方簡短討論了財長葉倫（Janet Yellen）訪中的可能性，但未達成結論。葉倫此前表示正計畫訪中，但沒有關於訪問時間的任何細節。

美國財政部發言人1日回應媒體表示，美國政府對中國的態度沒有改變，仍然認為保持溝通的管道很重要，而且當前比以往任何時候都更重要。

財政部發言人也強調，美國政府將始終進行捍衛美國國家安全所需的事情。

歐巴馬政府時期的財政部高級官員西格爾（Stephanie Segal）透露，美國財政部官員以往會定期與中國同行就經濟問題舉行工作會議，但COVID-19疫情和中美緊張關係加劇使這些接觸暫停。

她認為，卡普羅斯此次訪問是某種形式的回歸，「相對於過去幾年確實很突出，但這種訪問在過去絕對是常見的」。

中美關係在去年11月美國總統拜登與中國國家主席習近平在峇里島會面後有所改善，但在今年2月初美軍擊落一個飛過美國上空的中國氣球、布林肯（Antony Blinken）也因此推遲訪中行程後，再次陷入低谷。

包括布林肯和葉倫在內的許多美國官員近期也多次強調，若中國在俄烏戰爭中對俄羅斯提供軍事援助，將要為此付出代價，包括美國會進一步制裁中國實體等。北京則反駁為俄羅斯提供武器的指控，並指責華盛頓挑起矛盾。（編輯：周慧盈/唐佩君）1120302