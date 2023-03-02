新北市政府昨舉行區政會議，傳出副市長劉和然「下軍令」要求「明年1月13日前各界的攻擊會更加慘烈，請大家要時時警覺、迅速處置及回應」，被解讀是侯友宜角逐總統大位下出的第一道軍令，劉和然今參加活動受訪指出，昨在場者都是事務官，他每次選舉前都會有提醒行政單位要嚴守行政中立，別讓選舉影響市政推動。

劉和然說，昨是市政會議後的區長與各局處副局長、主祕的區政會議，幾乎都是事務官，他指出，每次選舉總會要求各局處小心處理行政中立問題。

劉和然表示，新北市是全國最大城市，每次選舉都會檢視到市政，他才會提醒各區與局處，市政推動要一步一腳印，落實市長把市政做好的決心。

另選舉多少都會對市政有些批評，對於別人講得有道理的，要檢討改進，但惡意攻擊也要立即反應，每次選舉，總希望市政減少被干擾，畢竟區政就是市政延伸，區長就是市長代表。

至於選舉時程未定，1月13日期從何而來，劉和然指出，也有可能是1月6日或20日，他沒有特別意思，尊重中選會。

至於是否代表侯下軍令，劉和然強調，他的業管範圍本就包括區政，這些內容去年也提醒過同仁，市長就曾叮嚀去年選舉是市長自己的事，公務人員、事務官就是要讓政策永續發展。