考試院院會今通過，修正公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則部分條文，調整高普考試應試專業科目數與內涵，部分類科增列第二試口試，自113年考試開始適用。

通過部分包括高考三級考試83類科修正為列考4科專業科目，13類科修正為列考5科專業科目；普通考試66類科修正為列考3科專業科目。另高考三級考試僑務行政、國際文教行政及高普考試航空駕駛等4類科增列第二試口試、高考三級考試客家事務行政類科提高口試占分比重，以及高普考試航空駕駛類科應考資格修正提高飛行時數。

考試院官員指出，隨環境變遷、業務需求調整，青年學子的教育養成模式和學習工具不斷改變，應試專業科目數及其內涵之妥適性，應與時俱進適時調整以契合用人機關之需求，考選策略宜朝專業知能核心化、擇才條件友善化等方向精進，以利考試擇優錄取，本次修正高考三級考試以減列2科、普通考試減列1科為原則，惟尊重用人機關意見，科目數保留適度彈性。

官員說，這次修正規則是為了配合多元考試方式取才以及提升用人機關參與度之發展趨勢，於減少筆試應試負擔前提下，漸進改革調整考試方式，經與用人機關召開會議研商後調整，以期考用配合並強化選才效能。

這次修正重點，高考三級考試僑務行政、國際文教行政類科及高普考試航空駕駛類科增列第二試個別口試，高考三級僑務行政、國際文教行政類科口試占分比重為20％；高普考試航空駕駛類科口試占分比重為30％；調整高考三級考試客家事務行政類科口試占分比重，由10％提高至20％。

至於高普考試航空駕駛類科應考資格飛行時數，則提高至250小時以上（包括儀器飛行訓練時數累計50小時以上）。