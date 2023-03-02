立院內政委員會今(2)日審查國定假日法，朝野立委拋出各種想法「加碼」，包括陳玉珍提出823砲戰紀念日放假，王鴻薇委員希望情人節可以放假等。對此，中廣董事長趙少康認為，如果要通盤檢討國定假日，最該恢復的就是行憲紀念日。

趙少康今在臉書指出，許多立委提出各種國假倡議，卻沒人提案恢復12月25日為國定假日，12月25日是中華民國的行憲紀念日，在陳水扁總統任內被取消放假，「因為民進黨根本不把中華民國憲法當一回事，如果要通盤檢討國定假日，最該恢復的就是行憲紀念日」。

針對陳玉珍委員提出823砲戰紀念日放假、王鴻薇委員希望情人節可以放假，還有人要在全國客家日、原住民族日等各種節日放假，趙少康認為，假期增加的利弊得失，各種團體可能有不同意見，必須取得平衡，但12月25日行憲紀念日休假，完全跟世界主要國家放聖誕節假期同步，與國際接軌，方便國內的跨國企業安排業務，更何況，因為這部憲法，讓中華民國在法治下走向民主、自由，確立行政、立法、司法、考試、監察五權分立的國家體制，「這樣重要的日子，放假紀念合情合理」。

至於最近引發「補班補課」問題，趙少康認為，民進黨政府希望多安排點連假，以為可以討好人民，沒想到卻因為要先補上班、補上課，反而讓習慣周休二日的人不開心。他說這樣大費周章的把假日挪來挪去，根本只是虛應故事做表面功夫，大家都想辦法把補班日混掉。

趙少康直言，若是這樣，不如讓民眾直接放連假，也不用再補班、補課，以明年為例，多送大家春節、清明節、中秋節、國慶日4天假，「民進黨上台，一口氣砍了勞工7天假，趁此機會還回4天，何樂不為？」