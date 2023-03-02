挑戰「網軍議題」舞台劇！徐巧芯大跳性感舞蹈 霸氣「四字」狠嗆網路霸凌者 @ChinaTimes ​

無黨籍高市議員黃捷2日在臉書罕見PO出自己與國民黨北市議員徐巧芯等人的合照，並發文表示自己將要挑戰新任務，她日前受全民大劇團邀請演出嘲諷喜劇《丞相，起風了》舞台劇，她會參與高雄衛武營場演出，許多網友紛紛表示期待，更有人留言「巧芯、黃捷成好姐妹了」。

「挑戰新任務，我要演舞台劇啦！」黃捷在臉書發文表示，她受全民大劇團邀請演出嘲諷喜劇《丞相，起風了》，並會參與高雄衛武營場。《丞相，起風了》舞台劇探討網軍與網路霸凌，相信大家都不陌生，也會有各種幽默時事梗，她相當期待拿到劇本。

黃捷指出，這次巡演劇團找來林辰唏擔任女主角，以及4位跨黨派政治人物，分別在不同縣市演出男主角的初戀情人，她們接下來會一起練歌、練舞、拍女團偶像照，也算是非常罕見的畫面，邀請大家進場觀看，希望透過這齣戲，給大家對於網路環境不同的體認。

黃捷的發文也引起熱烈迴響，網友紛紛敲碗表示期待，留言「報名高雄場」、「千嬌百媚，不容錯過」、「我一定要去看！」，也有人逗趣留言表示「巧芯、黃捷成好姐妹了」、「有白眼橋段嗎？」、「被議員耽誤的綜藝咖」、「這個女團不得了」。