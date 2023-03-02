南投立委補選投票倒數，國民黨昨天指控民進黨廣掛黑函布條攻擊國民黨立委候選人林明溱，民進黨立委候選人蔡培慧今反控南投縣環保局拆除布條。國民黨下午回擊，批蔡是「黑布條女王」違法在先，如今還想為難守法公務員。

國民黨發言人林家興表示，蔡培慧去年選南投縣長時，就曾掛違法布條遭縣府拆除，被南投地方戲稱為「黑布條女王」，現在不僅又掛違法抹黑布條，如今還敢為難基層公務員，難道是民進黨副秘書長黃建嘉在屏東時欺壓公務員的翻版？

國民黨副發言人呂謦煒說，蔡培慧所質疑遭拆除的布條，內容不僅極盡抹黑誤導能事，更違法使用林明溱的圖片，損害林明溱的肖像權；僅署名「民主進步黨」而未標註代表人姓名，也違反選罷法規定，基層公務員拆除只是依法行事。

呂謦煒質疑，明明民進黨抹黑在先、違法在先，為何蔡培慧陣營還有臉出來開記者會，更打擊公務員的士氣？讓人感到無恥；這次抹黑布條不敢署名蔡培慧，僅由民進黨掛名，是否也證明蔡毫無主見、心中沒有民意而聽命黨意？

呂謦煒提到，僅約3個月前，蔡培慧陣營在縣內違法掛滿「黑道治縣」布條抹黑南投，已遭縣府認定違法遭拆除，現在民進黨再故技重施，用違法抹黑手段打壓林明溱，蔡培慧「黑布條女王」再現，民進黨更已是抹黑違法的慣犯。

呂謦煒呼籲，相關單位勿受外界壓力影響，應續秉公執法，還給好山好水的南投一個整齊清潔的環境。