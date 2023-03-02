基隆市議會2日上午赴仁愛區信義國小停車場考察，由於二二八連假期間，基隆市區才因為外地車輛等待停車，導致交通大亂。基隆市議員也關心未來市府交通處要如何透過宣傳及即時引導，確保市區的交通順暢。

信義國小停車場去年11月落成啟用，配合信義國小的校舍改建，向教育部、交通部爭取了4億多元補助，總價斥資8.1億元興建完成，共有349席小型車停車位，其中，友善車位部分，包含7席身心障礙者專用停車位、7席孕婦及育有六歲以下兒童專用停車位，18席電動車充電車位。

基隆市議會2日上午到仁愛區信義國小停車場視察，希望市府能夠妥善安排市區停車空間及疏導計畫，解決連假期間湧入的大批車潮。（張志康攝）

基隆市交通處長王圳宏表示，信義國小停車場建置了全新自動電子收費設備、車位在席與車牌辨識系統，繳費方式也從傳統的現金繳費，增加了電子票證、第三方支付及eTag等多元繳費功能，提供完整智慧化停車服務。

提議考察信義國小停車場的市議員吳驊珈認為，希望基隆市未來校舍在興建時，能以該校的做法，列為各區參考。

基隆市議長童子瑋也指出，這座停車場就位於基隆市區中心，距離廟口夜市很近。日前二二八連假期間，因為市區湧進大批車潮，導致市區發生大塞車。也希望市府交通處能夠妥善安排市區相關停車空間及疏導計畫，確保未來在後疫情時代，基隆能夠迎來更多來基隆觀光、遊玩的人潮。

基隆市議員施偉政表示，希望市府能夠整合全市的停車資訊系統，並且做好外地遊客及觀光客的引導與疏導，儘量避免日前市區的大塞車再度重演。