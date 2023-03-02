台鐵清明節台東返鄉專車將於3日凌晨0時開放網路訂票，台東縣政府表示，身分證字號V開頭或是設籍台東縣民眾及配偶、直系血親一親等民眾都符合購票資格。為滿足台東民眾清明返鄉返工需求，台鐵將在3月31日及4月5日加開2車次。

台東縣政府表示，今年年清明節返鄉專車票於台鐵購票系統3月3日零時開放訂票，另於當日9時開放台鐵局各電腦售票車站現場購票，提供返鄉專車（樹林至台東） 3月31日17：55普悠瑪6178車次，及清明節後返工專車（台東至樹林） 4月5日12：12普悠瑪6177車次，每列車366座位。

交觀處表示，凡國民身分證字號V開頭、設籍台東縣或上開兩者的配偶及直系血親一親等之鄉親，凡符合上述其中1項即具備購票資格，為維護訂票公平性及旅客權益，預訂車票於車站窗口取票時，請攜帶訂票人身分證明文件正本，以備台鐵局人員核對、查驗。

縣府交觀處提醒，清明節返鄉專車為台鐵局僅供返鄉、返工各1往返的列車服務，故無法提供換票服務，退票作業與其他相關票價、取票、退票、優待票等規定依台鐵局規定辦理，歡迎鄉親把握機會及早訂票。（台鐵局訂票網址：https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip001/tip121/query）