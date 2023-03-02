北市議員落選人郭榮先，2021年8月18日清晨撞傷周姓老婦人，導致周婦腦出血、腰椎骨折等傷勢，士林簡易庭依過失傷害判處拘役55日，但他原本允諾賠償45萬元，迄今並未給付任何款項，認為原審量刑過輕，經士林地院合議庭評議，原審並無過重或輕縱，駁回上訴，全案確定。

44歲郭男案發時駕車行經百齡橋、承德路，撞傷徒步行走的82歲婦人，導致婦人腦出血、耳膜破裂、腳踝、腰椎骨折，休養至今仍有後遺症，花費醫藥費、看護費共160多萬，去年4月雙方調解，郭答應賠償45萬元，但遲遲未給付，婦人認為郭名下只有一台7年的汽車，沒有任何財產，竟然有能力參選議員，卻沒錢賠償，認為拘役55日量刑過輕，並以此為由提出上訴。

士林地院合議庭考量，去年8月郭未給付45萬，原本判決已考量其中，加上婦人未走在行人穿越道上也有過失，且為肇事主因，合議庭認為原審已考量他是藥師，月入2萬8000元，而登記參選市議員是公民權利，以及個人生涯規劃，與量刑需審酌事項無關，駁回婦人上訴。