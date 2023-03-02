承繼「季節水果塔」以法式塔皮融合草莓卡士達、寒天果醬、草莓果肉等，層次豐富，1180元。（承繼提供）

白色情人節剩不到2周，情話說得吞吞吐吐不如獻上愛戀甜品展示心意。據外部調查，每到情人節前一周，搜尋禮物熱度就會遽增，可見不少人習慣臨時抱佛腳，其中食物類別增長2倍，且蛋糕關鍵詞最高，除巧克力、草莓口味最受歡迎，另有4成民眾更看重折扣，部分單身者也會因節慶氛圍而掏腰包慰勞自己，業者便推88折、贈浪漫小物等吸客，預期業績可望攀升2至4成。

食芋堂「心心相芋」將心形草莓鑲在牛奶芋泥夾層內餡，外觀相當別緻，6吋850元。（食芋堂提供）

食芋堂搭上草莓季推「心心相芋」，將香濃牛奶芋泥結合心形草莓與卡士達，屬於輕奶油裸蛋糕系列，口感酸甜並擁有高顏值，適合品嚐前拍照打卡，季節限定品限門市自取。承繼則推「季節水果塔」，標榜從內到外100％草莓口味，塔皮添杏仁粉訴求酥脆香濃，再運用草莓卡士達、草莓寒天果醬和果肉堆疊打造層次感，訂單滿2000元享宅配、全家冷凍超取、台北市快遞免運。

亞尼克與喜劇演員喬瑟夫聯手推「喬克魔粒」生乳捲，口感苦甜且蛋糕體入口即化，475元起。（亞尼克提供）

亞尼克與喜劇演員喬瑟夫聯手推「喬克魔粒」生乳捲，將可可粉融入北海道奶霜中，口感醇厚苦甜，再搭巧克力豆及巧克力泡芙蛋糕等帶出酥脆驚喜感，4月5日前買限定生乳捲可參加臉書活動，有機會獲聯名禮包或生乳捲。BAC則為戀人們獻上「戀綻玫瑰」手工擬真白玫瑰蛋糕，由職人手工打造，白巧克力花瓣綴連至內層柔軟的香草戚風蛋糕，整體優雅細緻如戀人溫柔，即起至19日限量開賣，限時優惠省100元，再贈愛心造型氣球及精美提袋。

酷聖石「嗨！角落小夥伴」集結5款人氣口味冰淇淋球及海綿蛋糕，口感相當豐富，1680元。（酷聖石提供）

酷聖石推超萌的「嗨！角落小夥伴」冰淇淋蛋糕，使用焦糖布丁風味冰淇淋拌入黑巧克力葉，底層佐以海綿蛋糕，並依據IP顏色打造5款冰淇淋球，包含香草、巧克力等口味，3日至23日買指定系列蛋糕9折、會員88折。