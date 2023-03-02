忠孝東路、復興南路路口鄰近忠孝復興捷運站與SOGO百貨，行人、行車易交織情形，台北市交通管制工程處決定在3月4日17時至19時試辦行人專用時相，由於行車秒數會變少，試辦後評估車流影響情況。

行人專用時相分離行人綠燈與行車綠燈的開啟時間，讓各方向行人綠燈集中在同一時間開啟，此時各方向行車燈就會開啟紅燈，該時相內，路口僅准行人通行，車輛均不得通行，可消除人車衝突造成之車輛延滯，台北市200多個路口已實施行人專用時相。

交工處說，考量忠孝東路與復興南路路口鄰近忠孝復興捷運站與SOGO百貨，易有人車交織情形，為增進路口交通安全與順暢，評估後將於忠孝東路與復興南路路口試辦時段性行人專用時相，以減低人車衝突，保障行人通行安全，並視運作情形適時調整號誌設定。

北市交通控制中心主任王耀鐸說，由於此地段為SOGO商圈，由於右轉車不禮讓行人，易有人車交織情形，東區商圈發展協會認為此處行人、行車較多，建議設置行人專用時相。

王耀鐸表示，此處路口太大，使得行人與行車秒數相對較長，等待紅燈時間也會變多，行人等待秒數約40至50秒，原先行車等待約100多秒，實施行人專用時相後，行車要等待120秒，有可能對車流造成影響，恐讓行車效率變差。

王耀鐸指出，忠孝東路與復興南路路口上下班尖峰會塞較容易塞車，因此選在假日試辦，較無塞車問題，試辦一天後將評估成效。

交工處呼籲，行人及駕駛人於行經該路口時，確實遵循號誌燈號行止；行人行經路口時亦請成群結隊快速通過，以維持安全。