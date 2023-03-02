投顧研究機構指出，運價第一季有望落底，裕民有六艘海岬型新船投入，抵銷運價下行影響，展望後市，鐵礦石與煤炭有望於第二季復甦，下半年則期待穀物回溫利多加持。裕民股價2日強漲半根停板，終場收60.3元。
受疫情、通膨與升息影響，法人研判2023年全球經濟谷底復甦，Clarksons預估散裝噸位數供給年增3.4％、需求年增1.4％；考量拆船噸位數下，供給年增1.8％，預估2023年大致供需平衡，然大宗散貨易受季節性波動與塞港因素干擾，需多加留意。展望後市，大陸與印度需求仍為散裝產業關注焦點，2023年大陸鐵礦石預估進口量年減1％；印度基建政策有望激勵鐵礦石與鋼材貿易需求。
船舶營運部分，裕民全年交付八艘新船，運力增長約30％，其中上半年交付七艘船，增添營運動能，且新型船舶報價顯著優於現貨價水準。評價部分，觀察過往裕民股價淨值比區間介於0.5倍～3.5倍，目前為1.2倍，評價中性，考量全年運力增長、下半年營運有望價量齊揚，故升評「買進」，目標價70元。
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