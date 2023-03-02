波羅的海綜合運價指數（BDI）近期開啟一輪飆漲，激勵裕民（2606）股價跳高，市場除期待3月南美穀物出口旺季、大陸兩會拚經濟帶動需求加持，法人並指出，裕民新船運力增加近30％，看好下半年迎價量齊揚，升評至「買進」。