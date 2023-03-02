近來在聯合國永續發展目標（SDGs）的倡議下，世界各國紛紛進行能源轉型，以符合2050淨零碳排的宗旨並兼顧地方經濟發展；在台灣，太陽光電與養殖漁業的「漁電共生」，便是這樣的雙贏模式，銘傳大學廣電系主任、政治學博士杜聖聰表示，此舉不但可減少碳排，有助於減緩氣候變遷，收益也比傳統養魚提升，更減輕漁民負擔，是一舉多贏。

杜聖聰指出，隨著技術的進步，太陽光電對於環境的影響，已經遠遠低於傳統的煤炭等發電方式，也不會像核電有難以處理的終端成本：舉例來說，太陽能板的表層是傾斜狀的玻璃，一年只需要一到兩次清潔，用清水，甚至是雨水即可，比用洗碗精洗碗還要環保無害，也更省水。

杜聖聰表示，部分人士會直觀認為太陽能板吸收陽光熱能，會提升溫度造成熱島效應，但這其實是「誤會大了」，與魚塭共同設置的太陽能板，其吸收的熱能只會聚集在面板周遭，並沒有所謂大幅提升當地溫度的問題。

對於愛鳥人士擔心是否會影響候鳥棲息，根據台江國家公園管理處去年的數據，台灣黑琵鷺數量3824隻，佔全球數量62%，台南2158隻、嘉義962隻、高雄369隻、雲林227隻、屏東26隻、金門29隻、宜蘭27隻，台北、桃園、新竹、彰化、花蓮及台東等地則為個位數。此外台南的黑琵數量逐年成長，2021年2114隻，在2020年以前不到2千隻。候鳥數量的正成長，證明太陽能板沒有影響到候鳥棲息。

一名熟悉虱目魚產銷的人士也說，虱目魚價格是市場供需的結果，過去受到中國政策性影響，一度讓價格失衡，也破壞台灣內銷的市場價格；中央政府推動漁電共生政策也不過短短幾年，怎麼可能會出現大幅減產的現象？這根本是「竹蒿裝菜刀」，天氣才是主要的影響，說漁電共生導致虱目魚大幅減產的人根本是不懂裝懂。

這名人士指出，台南虱目魚目前年產量約2萬6千噸、年產值約19億，近年已沒有聽到價格崩盤的事件。相較2011年中國契作保證收購每台斤40元，近年價格已逐漸回穩，不需要仰賴中國市場，產量大約8成穩定供應國內通路，每年還可出口上萬噸到中東國家，從數據就可以證明那些有心人士「都在亂說」。