民眾抱怨東勢立體停車場標示不清，讓她找不到樓梯。（陳淑娥攝）

台中市東勢立體停車場出入口隱身在第三橫街市場，民眾開入場停車，車子從1樓爬升至4樓，相當陡峭，且樓層之間未明確標示，根本搞不清楚到了幾樓，還找不到行人出入口，只能與車爭道。區公所指出，將與廠商研議強化出入口與樓層標示。

民眾反映，東勢區市中心停車不易，好不容易找到東勢立體停車場，首次開車進入後，結果直接從1樓爬升到4樓，車道相當陡峭，根本看不到前方，相當危險。不僅如此，樓層之間也未明確標示，讓她一度找不到停車的樓層。

民眾停好車走樓梯上下樓，也搞不清楚到了幾樓，最扯的是，她找不到行人專用道，只能與車爭道，險象環生。

東勢區公所表示，東勢區立體停車場樓高9層，2011年啟用，1至3樓為店面及住宅，地下室及4樓起劃設收費停車位供民眾停車，目前委外經營。

區公所指出，停車場進出採「人車分道」規劃以確保安全，車輛由第三橫街進出，行人在豐勢路、本街各有一處專用出入口，且均設置無障礙坡道，各樓層電梯出入口設置亦符合相關規範，將與廠商研議強化出入口與樓層標示。