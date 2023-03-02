研華董事長劉克振感性表示，研華成立迄今已邁入40周年，營收規模突破23億美元、市值近90億美元，公司秉持永續經營的精神，朝百年長青企業努力。因應下階段營運擴張，內部正式啟動經營傳承計畫，以「專業經理人體制」為基調，落實「內外並重」的成長思維。除加速企業體制內的發展外，外部契機則瞄準人才、機會、合作綜效三個面向，透過設計長期績效與激勵機制，促進外部人才投入承擔公司長期發展與建設、積極布局新興產業機會、併購及外部合作上更兼容開放、極大化綜效。期許內外功雙管齊下打造永續正向的經營循環，以迎接下階段成長。

工業物聯網事業群總經理蔡淑妍表示，研華發展史中有兩次關鍵轉型獲得極大的成功，推升公司晉升國際企業並以矩陣型組織穩健擴張。如今宣示啟動第三次全球化轉型，以Sector Driven為核心精神，規畫五大先鋒Sectors，為嵌入式電腦(Embedded Design-in)、工業系統(Ind. System)、工業自動化(Ind. Automation)、智慧醫療、數位行銷電商平台，以及六大區域市場，為北美、大陸、歐洲、新興市場、日本、南韓，集結資源重點推進。

嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪亦指出，缺口分析是改革成功的基石，研華過去幾個月盤點營運痛點、對症改善，充分展現改革的決心。期待透過Sector Drive組織架構，優化資源配置與人才策略，著重跨域行銷機制、區域發展及人才賦能，對準新興產業機會，以期貼近市場、成就客戶。