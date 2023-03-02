在產能滿載下，牧德科技2月合併營收1.83億元，月增12.17%，年減10.62%，累計前2月合併營收為3.46億元，年減15.05%。

牧德表示，2023年大環境挑戰仍在，整體市場氛圍仍呈現保守，公司持續觀察終端庫存去化狀態與客戶的滾動式調整，伴隨庫存逐漸去化、部分客戶既定投資計畫不變，目前對市場看法相對謹慎樂觀，並期待新應用市場與大中華區域以外的銷售逐漸發酵。

牧德2022年合併營收為21.02億元，年減23.56%，營業毛利為12.14億元，年減28.35%，合併毛利率為57.76%，年減3.85個百分點，稅後盈餘為5.97億元，年減27.84%，每股盈餘為13.35元；公司董事會決議2022年下半年每股配息8元，包括盈餘配息6元及資本公積配息2元。

牧德表示，目前高階軟板及載板設備訂單狀況不錯，今年上半年營運有望維持去年上半年水準。