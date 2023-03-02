第五屆世界經典賽（WBC）A組預賽將率先8日於台中洲際棒球場展開，在這國人相當關注的棒球一級賽事中，多次贊助中華隊的720armour（以下簡稱720）太陽眼鏡也不缺席，本次不僅提供中華隊球員、教練每人一只「720 X WBC 世界棒球經典太陽鏡」，更希望讓球迷能夠一同收藏。

720在二月底展開商品預購，三月初全台7-Eleven門市與720經銷商正式限量發行，讓球迷朋友能一同帶著有「Chinese Taipei」Logo的產品，進場為中華隊加油。

720armour太陽眼鏡長期耕耘台灣棒球，不管是亞運棒球項目、U23世界盃到今年的WBC世界棒球經典賽，720都相當照顧運動員的眼睛，並在近幾年提倡環保，利用回收的漁網再生製成，成為製作眼鏡的材料，讓太陽眼鏡能夠成為永續又融合頂尖技術的時尚精品。

本次與WBC世界棒球經典賽合作，授權聯名這款限量眼鏡，在鏡架側邊上有「Chinese Taipei」的Logo，鏡面上則有WBC的圖騰，對於熱衷於棒球運動且想收藏中華隊相關商品的球迷，是相當有吸引力的產品。

「競！進！鏡」720以這三個相似音的字為宣傳口號，為中華隊喝采加油，在這睽違十年WBC再次回到台灣的「競」技，全民都相當期待中華隊能夠前「進」日本美國，拿下最好成績，也帶著720xWBC太陽眼「鏡」，傲視中華隊經典時刻，讓世界看見台灣。