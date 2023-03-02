國家地理頻道從2013年起舉辦關懷地球環保路跑活動，首創不使用紙杯的路跑活動，結合運動休閒與綠能環保，以實際行動推廣環保愛地球的觀念，這份守護地球的理念逐年擴散，推行至今已堂堂邁入第九屆，累計超過12萬人參加，暌違2年再舉辦「2023國家地理路跑–為永續而跑」路跑活動，特別邀請熱愛運動的陽光男孩禾浩辰擔任環保大使，不忘提醒大家在3月9日截止前記得報名，當天和他一起跑，還笑說要「強迫」身邊的工作人員陪跑，好好體驗萬人一起跑步的美好時刻。

最近剛拍攝完節目《神秘五金行》的禾浩辰表示，當初接到國家地理邀請時，內心又驚又喜，因為自己私下常看國家地理紀錄片節目，像《克里斯漢斯沃的極限挑戰》就是近期最愛，對於能接下環保大使工作讓他很開心也很興奮。談到路跑，禾浩辰說自己很喜歡戶外路跑，除非天氣不好，才會選擇在健身房跑跑步機，不然戶外跑步一直都是第一選擇。就算拍戲期間也都會趁空檔，在住宿地點附近跑步，像之前在台南錄製衛視原創實境節目《神秘五金行》時，雖然只有短短2週時間，有空就會在飯店附近，有次跑了好幾圈後還被路過的粉絲認出來，聊天關心近況，讓禾浩辰備感溫暖，直說台南的粉絲好熱情。

禾浩辰嚮往可以拍攝極限運動紀錄片。（國家地理照片提供）

至於環保愛地球的具體行為，禾浩辰說自己最常身體力行的就是隨身攜帶水壺，不管是工作、遊玩，就算是之前去離島自由潛水，都一定會帶著自己的水壺。另外一個就是攜帶環保餐具，禾浩辰說之前去蘭嶼，由於蘭嶼有些店家為了環保是不提供餐具，還好隨身攜帶環保餐具派上用場，禾浩辰說平常去餐廳吃飯，即便忘了帶環保餐具，也會優先選擇店家提供的鐵筷、湯匙等非一次性餐具，從日常生活做起隨時隨地愛地球。

另外，禾浩辰也特地推薦2部他最愛的國家地理節目，一個是威爾史密斯主持的《探訪超凡地球》，另一個是《克里斯漢斯沃的極限挑戰》。說到《探訪超凡地球》，禾浩辰難掩興奮說到由於自己熱愛自由潛水，節目裡潛入連光線都無法到達的深海，不管是拍攝方式、視覺呈現、收音效果都讓他深深感到震撼；還有一集威爾史密斯深入南太平洋偏遠島嶼上的活火山，調查人類無法聽到的聲音，畫面裡活火山雖然沒有聲音，但禾浩辰看節目時驚訝發現自己的身體、耳膜竟然跟著共鳴，這種感覺是自己這輩子很少經歷過的，至今讓他印象深刻。

喜愛看國家地理節目的禾浩辰，被問到會不會想拍攝紀錄片或是想要被拍攝？他笑說目前比較想要被拍，先體驗被拍攝後，才能比較了解如何拍攝紀錄片。至於主題，他倒是想要像《克里斯漢斯沃的極限挑戰》節目一樣，親身經歷體驗一些極限挑戰任務，不只因為很酷，還有豐富的知識分享，像是節目中有提到人體解剖學，讓曾經在大學有修過類似課程的他，備感熟悉，看完後就一直推薦身邊的朋友要看，連經紀人都不放過。「2023國家地理路跑–為永續而跑」將於4月23日舉辦。