宜蘭縣1位52歲男性計程車司機，開車右轉時常常擦撞到車身，就醫後才發現有青光眼和白內障，部分視網膜已損害而造成視野缺角，因延誤就醫導致視神經損害已不可逆，現已無法工作；羅東博愛醫院眼科醫師黃培維籲，如有眼疾症狀，應及早治療，避免視線不佳為生活增加意外風險。

據了解，該名司機開車時發現右轉時常常擦撞到車身，早就察覺到視力模糊卻遲遲未就醫，等到至醫院檢查時，才知道患有青光眼和白內障，且部分視網膜已損害造成視野缺角，嚴重妨礙到他的工作與安全，第一階段只能先藥物治療，後續看情況再進行手術治療。

羅東博愛醫院黃培維醫師表示，老花、看不清楚、眩光或怕光，都是白內障的症狀，雖然病程進展緩慢，但都是水晶體逐漸老化的特徵。（羅東博愛醫院提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

黃培維說明，年輕時眼睛中的水晶體，是清澈且可變寬、變窄、調節焦距，能清晰的看遠、看近，但隨著年紀，水晶體變混濁、變硬，甚至會將射進眼睛的光線散開，導致老花、看不清楚、眩光或怕光，雖然病程進展緩慢，但都是水晶體逐漸老化的特徵。

隨著年紀增長，白內障的發生率也逐步上升，大約50至60歲是好發年齡，根據統計，白內障是世界上導致眼盲的主要疾患；黃培維指出，治療白內障時機點，主要是看病人的症狀，當病人因白內障症狀，造成最佳矯正視力低於0.4～0.5時，建議可接受治療，或者有些病人因工作需要，對視力有較高要求時，也可提早治療。

博愛醫院表示，白內障治療如果只透過眼藥滴劑，效果有限；目前院內引進最新的Zeiss OPMI Lumera 700手術顯微鏡，透過一個小傷口，將水晶體分三到四等分以超音波將水晶體震碎後吸出，再置放人工水晶體，不但在白內障早期可治療，術後一天患者就可重見光明，還可在術中定位人工水晶體需置放的散光軸度，大幅增進病人術後屈光度數準確性。