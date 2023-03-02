繳費柱靠卡繳費畫面。（周麗蘭攝）

每個停車格裝有地磁，感應車輛停放。（周麗蘭攝）

斗六市違停拖吊案件多。（周麗蘭攝）

斗六市路邊停車位一格難求，斗六市公所2月已在停車最困難的府文路、民生南路完成畫格178格及裝設地磁，並開發停車收費App，預估4月1日起收費。公所表示，施工期間見識到停車路霸之「牛」， 拖延不移車占位者最久7天，一施工完畢又立刻停回來。

斗六市停車痛苦指數高，一則路邊停車位難尋，再則雲林縣警局交通隊拖吊速度快，使用者付費的呼聲很高，斗六市公所上月動工裝設地磁以計時收費，消息傳出後，網友一面倒讚爆「太好了」、「希望全面畫設收費停車格掃除路霸」、「早該收費了」、「斗六有再進步齁」、「德政」、「終於」、「支持」。

斗六市公所公用課長孫旺田指出，試辦收費初期採人工收費，地磁一感應到車輛停放，即通知人員開單；未來將架設車牌辨識系統，記錄停車時間及費用。

斗六市路邊停車繳費App正在測試，順利的話4月1日上路，可以用手機App繳費，也可到繳費柱靠卡繳費。停車未滿10分鐘不收費，小型車每小時20元，停車時數逾1小時以上，不逾30分鐘者，以半小時計算。

孫旺田表示，斗六市路邊停車格被占用情形嚴重，欲消費、洽公者沒地方停，車子一直繞找停車位，造成空汙、油耗，公所的任務就是生出更多停車空間，有效積極管理。

他說，地磁施工期間見識到占用者有多牛，公所張貼公告、置放三角錐請車主不要停車，最長的停7天不動，也不能趕它走，一施工完畢立刻停回來。

3條試辦收費停車馬路為府文路76格、民生南路30格、公園路72格；收費停車場則有城頂街平面停車場41格、明德路平面停車場23格、膨鼠森林公園平面停車場88格。

市民另積極建議，國民運動中心二處停車場、柚子公園地下停車場、棒球場特區都應收費。