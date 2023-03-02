王肇緯（右）向張碩航深情表白。（LINE TV提供）

安俊朋（左）與林嘉威飾演無血緣兄弟，修成正果。（LINE TV提供）

LINE TV原創BL劇《HIStory5－遇見未來的你》播出浪漫最終回，最新劇情中，張碩航、王肇緯飾演的「大海」CP與陳璽安、徐韜的「森林」CP，歷經時空差距鴻溝、職場商戰矛盾，終於和好如初，流淚告白的畫面讓觀眾直呼：「從頭哭到尾是正常的嗎？」二對CP結尾狂撒糖，更上演令人臉紅心跳的親密戲。此外，《HIStory4－近距離愛上你》「永幸」CP林嘉威策劃一場意外驚喜，單膝下跪向安俊朋求婚，令人感動不已。

張碩航、王肇緯飾演的「大海」CP大談跨時空命定戀愛，張碩航得知無法再見到唯一的家人而聲淚俱下，向王肇緯怒喊：「為什麼連我最後的希望都破壞掉！」王肇緯順勢深情表白：「你還有我，留下來，讓我好好照顧你。我愛你。」二人終於跨越時間空間的差距，決定走在一起，劇中撒糖撒好撒滿，還有裸身床咚的親密戲。

張碩航透露，當時為了多鏡位，拍了一個晚上，對拍攝成果很滿意，笑說：「真的很刺激，看完親密戲想再一次。」王肇緯則直說：「真的很害羞。」拍攝前他也特別做了伏地挺身，希望呈現完美體態，過程也因為很投入角色，一氣呵成，拍攝得相當順利。談到戲劇已播到最終回，二人不捨地說，拍戲每一個時刻都很開心，雙方都在壓力大、不安的時候彼此互相幫助，醞釀情緒時只要對方在身邊，情緒就會自然湧現。

另一方面，陳璽安、徐韜飾演的「森林」CP展開「職場格差戀」，2人解開誤會和好如初，徐韜更在陳璽安家中發現自己在育幼院時寫的卡片，才知道多年來資助他、鼓勵他的大哥哥一直在身邊，他在海邊流淚告白：「你才是我的夢想，我要永遠和你在一起。」陳璽安也忍不住淚吻徐韜，讓這段「職場格差戀」有了完美結局。

談到激情親密戲，陳璽安直呼：「原地害羞到爆炸。」他透露當初排練時，為了想姿勢一度卡關，和徐韜為此排練很多次，「沒想到拍得這麼清楚，運鏡運得這麼慢！」徐韜也說：「沒想到這麼激情！」因為場次關係，那一整天都在拍吻戲和親密戲。

在海邊的告白戲，徐韜感性說，「陳璽安幫助我很多，讓我可以完全投入角色，展露所有的情緒與情感。」陳璽安也滿懷感謝向徐韜說：「拍戲的對手真的很重要，我們一直以來都是彼此依靠討論，已經沒辦法想像跟其他人拍。」

此外，安俊朋、林嘉威在《HIStory4－近距離愛上你》詮釋無血緣兄弟禁忌戀的「永幸」CP，終於修成正果。最新劇情中，林嘉威策劃一場驚喜求婚，向安俊朋單膝下跪：「我不僅要做你的家人、你的情人，更想做你人生的伴侶。你願意和我攜手到老，相伴一生嗎？」在「大海」CP、「森林」CP四人的見證下，二人相擁親吻，場面溫馨感人。

林嘉威受訪透露，看似唯美的求婚過程，大約拍了十幾次，笑說：「求婚了十幾次，終於成功娶到了！」安俊朋也向H5二對CP嗆聲，「他們熱戀期，我們可是老夫老妻！」論甜度他們可不會輸。