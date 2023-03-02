炮仗花盛開！苗栗縣銅鑼鄉環保公園知名炮仗花牆，今年花期較晚，近日繁花綻放，一串串鮮豔橘黃色猶如煙火瀑布，吸引不少遊客爭相前往拍照打卡。銅鑼鄉公所表示，目前正值花期花開約7、8成，預估花期到3月底。

銅鑼鄉炮仗花盛開。（李京昇攝）

紫葳科的炮仗花又稱炮竹花，纍纍花串猶如喜慶燃放的鞭炮而聞名，炮仗花的花語具有富貴吉祥的寓意，常做為園藝造景用花牆及廊道綠化植物。花期盛開時，炮仗花在陽光照耀下，綿延的橘黃色花串滿布，猶如煙火綻放，也像橘黃瀑布傾瀉而下。

炮仗畫一串串鮮豔橘黃色猶如煙火瀑布。（李京昇攝）

苗栗銅鑼鄉公所2003年推動環境綠美化，鄉公所在鄉內環保公園與縣道119線兩側栽種綿延500多公尺長的炮仗花，隨後又在公園栽種櫻花，每年12月到隔年2月，櫻花、炮仗花齊放，讓鄉內喜氣洋洋，近日繁花朵朵開，加上天氣好，吸引許多遊客特地前往拍照賞花。

鄉公所預計花期可持續到3月底。（李京昇攝）

銅鑼鄉長謝昌年表示，每年炮杖花季都會聚集相當多的人潮，今年炮仗花因為氣候影響開得比較晚，現在正值賞花期，預計持續到3月底前都能看到花，民眾來看炮杖花時，也可以順道去拜訪「龍貓伯公」，還能去朝聖宗教聖地「九華山」走走，緊接著4月開始，油桐花的季節就要開始，歡迎各地民眾前來走走賞花。