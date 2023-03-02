中華職棒大聯盟副秘書長王惠民率領賽務部裁判組成員一行26人，今天到嘉義地檢署參訪，檢察長張曉雯表示，嘉檢積極參與法務部「防制職棒賭博全國跨轄區專案小組」採取的作為，加強與各球團、職棒大聯盟連繫，共同防制運動賭博，並會強化蒐偵職棒相關的不法情事。

中華職棒大聯盟裁判員參訪團今天參訪嘉義地檢署。（廖素慧攝）

王惠民率同賽務部裁判組技術長周駿勝、裁判長張展榮及副裁判長蘇建文、紀華文、王俊宏，裁判江春緯等共26人，參訪嘉檢，就建立雙方聯繫平台、賽季監賽及相關防制職棒不法情事等事務，與檢察長張曉雯、專責主任檢察官江金星交流意見及分享經驗。

嘉義地檢署主任檢察官江金星與職棒參訪團座談職棒法治教育。（嘉義地檢署提供／廖素慧嘉義傳真）

江金星講解職棒相關的法治知識，簡報分析過往職棒簽賭案件成因、查緝案例及法令規範，並由裁判組成員提問，若受到威脅、恐嚇利誘、公然侮辱及挑釁等不法，如何因應、保留證據、進而協同檢警偵辦等應對作為。

嘉義地檢署主任檢察官江金星為職棒參訪團簡報職棒法治案例。（嘉義地檢署提供／廖素慧嘉義傳真）

參訪團並參觀地檢署偵查庭、認識模擬訊問程序、法警室戒護及拘留空間等，讓參訪團裁對於目前防賭法制與偵審程序等有更深入了解，進而建構正確的法治觀念。