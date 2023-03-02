新北捷運環狀線秀朗橋站今（2）日下午傳出一名年輕男子墜樓，目擊民眾發現巨物從天而降當場嚇壞，立刻報警，推斷應是從離地10幾公尺的月台墜落至景平路上。警方獲報趕抵現場，傷者四肢骨折、意識不清，隨即送往新店慈濟醫院，詳細原因還有待調查釐清。
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