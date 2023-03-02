「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資集團波克夏先前買賣台積電ADR股票成為台灣投資人關注焦點，近期的操作再度引起討論，波克夏在1月砸下82億美元（約新台幣2514億）買進旅遊服務集團Pilot Travel Centers的41.4%股權，持股比例一舉上升至80%，市場認為，波克夏此舉能夠增加他們在電動車產業的曝光度，並看好未來發展。

Business insider報導，Pilot Travel Centers是北美最大的旅遊服務營運集團，擁有650個據點，業務涵蓋加油站、餐廳、停車場及提供盥洗及洗衣的休息站等領域，Pilot也在去年與通用汽車合作，目標在2026年以前要在全國建立2千個電動車充電站，建立強大的電動車充電網。

波克夏早在2017年就買進了該集團38.6%的股權，如今再砸下82億美元收購41.4%股份，使得其持股比例高達80%，被認為是看好Pilot及電動車產業的長期前景。

事實上，Pilot營收成長相當快速，從2017年的200億美元成長至2021年的450億美元，現在每年稅前利潤都達到10億美元以上。

去年，受到聯準會激烈升息與高通膨壓力的打擊，波克夏營業利益雖達到308億美元，但全年獲利從2021年的898億美元轉為虧損228.2億美元，主要來自投資與衍生性合約的損失。