宜蘭一間蔥油餅店老闆娘收錢時疑似出老千，搓掉百元鈔，再向消費者說錢不夠，儘管老闆娘女兒發文澄清非故意，但大批網友認為老闆娘的手法太嫻熟，看起來不像是意外。網紅張譯Eddy分享自學影片，練習如何自然地搓掉一張鈔票，但練習一個晚上，練到手指和表情都卡住了，仍沒有成功，吸引1.3萬網友朝聖。

網紅張譯Eddy昨在臉書粉專分享影片說，宜蘭蔥油餅店的事件鬧得沸沸揚揚，他花了一個晚上演練，想要像蔥油餅店老闆娘一樣，自然又順手的搓掉一張百元鈔票，但不管怎麼樣都無法掌握精髓。

從影片中可見，張譯一遍又一遍的嘗試收到錢以後，要怎麼「自然」又快速的把錢弄到地上，但不管怎麼做都超不自然，而他的表情與手指也越來越卡卡。

影片吸引1.3萬人朝聖，引發網友熱烈討論，「學會了，不可以改行賣蔥油餅喔」、「多練幾次就可以去賣蔥油餅了」、「果然不是做賊的料」、「人家可練了不知道多少年了」、「技巧超純熟的，不可能是不小心」。