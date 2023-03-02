高雄台鋁MLD風光不再，PTT鄉民近日討論推爆一則「台鋁之後會不會收起來」為題的貼文，感嘆台鋁有特色，卻沒有人潮，真的不想它收掉。對此，業者在臉書幽默回應「很多人CUE我，那個⋯PTT鄉民們⋯⋯沒有要收啦！」業者也向本報透露，接下來積極招商，還有祕密計畫進行中，請大家拭目以待。

台鋁商場位在高雄市鬧區，緊鄰IKEA、家樂福、好市多，但過去台鋁定位不明，財務虧損連連，後來雖然易主，新東家聯上集團取得經營權後，原本想要「重振雄風」，未料又碰到疫情攪局，打亂市場布局，2021年底雖有秀泰影城進駐，但部分櫃位仍空蕩蕩，人潮難以回流。

PTT鄉民近日發文感嘆說，台鋁很適合觀光客去，但現在人潮不比當年，228連假期間逛，只有小貓兩三隻，裡面有特色裝潢跟用心選品，真的不想要它收掉，「唉，有在地大大知道為什麼？覺得很可惜⋯⋯」。

此文一出後，引發網友熱議「就沒什麼商店、餐廳也沒塞滿，特色超市印象中也變超小」、「台鋁的書店真的很美，但現在書店就是做不起來」、「台鋁一手好牌可以打到輸到脫褲也是不簡單」。

對此，台鋁先在自家臉書粉專PO文回應網友，「今天很多人CUE我，那個⋯PTT鄉民們⋯⋯沒有要收啦！」還PO出接下來3、4月有很多活動，球鞋市集、噴漆、滑板體驗、雄店市集等。

台鋁今表示，有些區塊櫃位尚在努力招商中，今年年中會陸續定案，屆時再向外界公布好消息，也感謝網友的關心及建議，商場都有看到，也會虛心改善。另外，對於網傳王品旗下青花驕麻辣鍋有意進駐？對此，業者尚未證實。