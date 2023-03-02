許多人每天習慣來杯咖啡開啟新的一天，不過，營養師彭逸珊表示，每樣食物都有優缺點，喝咖啡也有「5好5壞」，適量對身體較好，建議每日咖啡因攝取量不要超過300毫克（包含咖啡、茶、巧克力等）。

彭逸珊在臉書發文寫下關於咖啡的「5好5壞」：優點有提振精神、含抗氧化物質、提升運動表現、幫助燃脂減重及降低心衰竭機率；若長期飲用，則要小心容易心悸、骨質疏鬆症、睡眠品質變差、刺激腸胃黏膜，甚至咖啡成癮。

根據食藥署指出，成人每日咖啡因攝取量不宜超過300毫克，孕婦200毫克，12至18歲青少年則應在100毫克以內。

便利超商現場調製的咖啡需有咖啡因含量之標示，並以顏色區別每一杯咖啡因的含量：紅色含有201毫克以上、黃色含101至200毫克、綠色則低於100毫克。成人若每天喝3杯「綠色」標示的咖啡，尚不需要擔心咖啡因過量；若喝一杯「紅色」標示的咖啡，則已接近一日上限，不宜再喝其他含咖啡因的飲料。