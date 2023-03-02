韓國瑜長女、27歲韓冰3年前在選舉期間成為話題人物，隨著選舉落幕，韓冰也消失在鏡頭前3年，近日巨星白嘉莉在臉書分享75歲壽宴照片，驚見韓國瑜帶著久違露面的韓冰現身，可見她穿一身黑，頂著微捲黑色長髮，過去甜美笑容依舊，父女倆難得再度合體，網友也狂讚是：「最美的畫面」。

韓冰先前到加拿大就讀英屬哥倫比亞大學社會學系，2018年一度回台灣幫父親競選高雄市長，擅長網路宣傳經營管理，打贏選戰後，韓冰一炮而紅，隔天卻遭到網路恐嚇，決定回加拿大完成大四學業。2020年她再度回台幫父親打總統選舉一仗，最後雖敗猶榮，結束後她在粉絲專頁留言，寫下：「經歷了消沈的昨夜，迎來了全新的今天。雖然心情還是很亂，但我非常想替我爸爸還有我自己，好好地跟你們說聲謝謝」，之後便未再更新近況。

韓冰、韓國瑜、白嘉莉、李佳芬。（圖／翻攝自白嘉莉 Bai Jia Li臉書）

同年10月，議員王世堅上廣播節目時透露私下的韓冰真實個性，他形容韓冰很乖巧，有次知道王世堅要去某媒體錄影，擔心王世堅跟韓國瑜又會起爭執，便陪父親現身希望可以和緩兩人之間的氣氛，體貼的心意讓人很感動，讓王世堅直言希望自己女兒未來也可以像韓冰一樣貼心，又透露：「她是很體貼的人，就是寄水果跟巧克力給我，剛好我生日那天收到」，讓王世堅靈機一動，決定送一對手錶給韓國瑜父女當回禮，「政壇就這樣，也可當朋友。」

近年幾乎未再受訪的韓冰，昨驚喜現身了「最美麗主持人」白嘉莉的生日宴會，白嘉莉開心寫下：「3月1號～感謝好友立白、玲娟溫馨安排的生日聚會晚宴」，其中一張照片可見白嘉莉與韓國瑜一家合照，引來粉絲說：「親愛的精神導師，祝你生日快樂，青春永遠」、「白姐姐好美啊，生日快樂！還有韓國瑜及家人太棒了」、「韓總左右兩邊都是美女」、「最美的畫面，甜蜜溫馨」。