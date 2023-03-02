有民眾日前在總統府降旗時間巧遇陸軍儀隊從側門離開，隨手一拍回家後竟發現照片中一名儀隊弟兄的「頭」竟消失不見了，詭異照片讓他驚呼「以為上演靈異事件」，照片曝光後隨即掀起萬人熱議，網友們瘋狂放大尋找「頭到底在哪裡？」。

太靈異！儀隊弟兄的「頭」消失嚇壞他，1.4萬人狂放大：到底在哪？(翻攝臉書路上觀察學院)

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，只見畫面中，陸軍儀隊整齊劃一地行走在總統府外人行道上，但仔細一看，其中一名儀隊弟兄的頭卻離奇消失了，詭異照片讓原PO驚呼「不仔細看還以為大白天就上演靈異事件」。

貼文曝光後吸引1.4萬人觀看，許多網友驚嚇表示「放大看還是沒有頭啊…」、「道理我都懂，但他的頭到底去哪裡了」、「仔細看還是覺得很靈異啊」、「所以頭咧？」。

所幸眼尖網友幫忙解答，原來儀隊弟兄的頭剛好被一旁的樹「錯位」擋住了。(翻攝臉書路上觀察學院)

所幸有眼尖網友幫忙解答，原來儀隊弟兄的頭剛好被一旁的樹「錯位」擋住了，不少網友紛紛留言「無頭公案，樹是兇手」、「到底樹誰，把他的頭弄不見了？」、「長官指示：掉頭就走」、「官官相護，樹樹掩護」、「以為戴生存頭盔」。