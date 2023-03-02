曾寶儀自爆體力差，曾在錄外景時差點暈倒。（鄧博仁攝）

健走大使-曾寶儀（右）出席弘道「2023爺奶Color Walk-勇敢不懼 肌發熱情(台北場)」健走起跑記者會，跟89歲廖淑珍阿嬤（左）跳操。（鄧博仁攝）

曾寶儀（右）佩服89歲廖淑珍阿嬤（左）體力驚人。（鄧博仁攝）

健走大使-曾寶儀2日出席弘道「2023爺奶Color Walk-勇敢不懼 肌發熱情(台北場)」健走起跑記者會，看著89歲廖淑珍阿嬤現場跳起芭雷舞，用運動維持身體健康勇敢嘗試新挑戰，大吃一驚。（鄧博仁攝）

曾寶儀今（2日）以「健走大使」身分出席弘道健走起跑記者會，透露今年將開拍第3季《我們回家吧》，有計劃出國拍攝，會跟爸爸曾志偉同台嗎？她苦笑說不要吧，「我怕我會翻白眼，而且怕我爸帶我去他小時候玩的足球場，我不想看他踢球啊」。她也笑說如果換成劉德華、陳奕迅踢足球，她就會馬上答應拍攝。

曾志偉現在擔任香港TVB總經理，曾寶儀坦言一開始很擔心他太累，有想過要叫他請辭，「我聖誕節有回去，最感動的是我們走在路上時，有小朋友要求要跟他拍照，還用看米老鼠的眼神看著他，我想說他這個獎門人的角色從幾十年開始做，從爸爸媽媽到小孩，都是他的粉絲，真的很感動」。

曾寶儀除了日常跑步、騎腳踏車，近期還開始上健身房重訓，去日本旅遊時明顯感覺體力變好，逛街都不會累，苦嘆應該早點開始健身，她自爆有次重訓太辛苦，她累到不自覺地對教練大喊「老闆！我不行了！」她笑說有次請賈永婕推薦跑步鞋，結果賈永婕一聽到她的日常跑步公里數，就冷冷吐槽隨便穿就好。

她透露她的體力很差，曾在拍攝《我們回家吧2》時差點暈倒，「上次跟于子育上山回家，3、4點就起床妝髮，還有入山的儀式喝小米酒那些的，正中午時開始往上爬山，我一度猶豫要不要開口說不舒服」，她最後在經紀人、企劃的陪同下山，晚大家半小時才上車的他們，還被大家以為只是迷路。