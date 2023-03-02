台中市警局配合內政部警政署自2月13日至24日規畫執行｢112年第1次全國同步掃黑、打詐及緝毒三合一專案｣，期間共計查獲詐欺集團43件、犯嫌177人，查扣土地、房屋各1處，查扣不法所得計1億6966萬餘元，警稱「懲詐」決心，一波接一波。

警方指出，為提升民眾防詐意識及正確觀念，網路播出「署長黃明昭防詐宣導影片」，針對假網路購物、投資詐財、解除分期付款、假愛情交友及假親友詐騙等5個常見詐騙手法，以幽默逗趣的對話，加深民眾防詐意識。

刑大指出，民眾可利用警察局官網及刑警大隊臉書粉絲專頁查看「阿昭署長來了」防詐系列公益專訪，並於轄內有線電視頻道加強推播。

台中市警察局刑大經濟組長謝致遠說，提升防詐免疫力，為自己穿上防詐金鐘罩；另因應疫情趨緩，警方除在各項媒體平台全力投放反詐騙宣導資訊，更火力全開強化實體宣導作為，大幅提升民眾參與感，教導民眾識詐。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！