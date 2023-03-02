「槍手」兵工廠在台灣時間3月2日凌晨的第7輪補賽中，主場4：0大勝「太妃糖」艾佛頓，不僅報了2月初兩隊本季首循環交鋒0：1落敗之仇，甩開此前3連不勝的陰霾，也以一波3連勝重回榜首，並且拉開與第2名曼城之間的差距達5分，領先第3名少賽一場的曼聯11分，再度成為本季英超奪冠的大熱門。

本周末英超進行第26輪，曼城和曼聯都將迎來一場硬仗，槍手有機會繼續擴大領先優勢。

「藍月亮」曼城本周末打頭陣，主場對壘「喜鵲」紐卡索聯(3/4 20:30)，紐卡本季志在爭取前4，目標是參加下賽季的歐洲冠軍聯賽，目前雖然以41分暫居第5，但只落後排名第4的熱刺4分而且少賽兩場，爭奪前4仍大有希望。紐卡是本季的「和局王」，11場和局與布倫特福德並列最多，但紐卡只輸過兩場則是全英超最少，不過其中一場就是上一輪主場0：2不敵利物浦。周日的聯賽盃決賽，紐卡再以0：2敗給曼聯，與沙烏地阿拉伯公共投資基金入主後的第一個錦標擦身而過。

曼城連續征戰五個客場仍保持不敗，拿下3勝2和的佳績，周中的足總盃也順利淘汰英冠球隊布里斯托城挺進8強，最強進攻兵器挪威神鋒哈蘭德(Erling Haaland)在第25輪聯賽攻入本季第27球，改寫曼城隊史單季進球紀錄，哈蘭德度過短暫低潮，將是曼城追趕兵工廠不可或缺的關鍵球員。曼城本季在主場只有一敗，但紐卡作客4勝6和1敗的戰績同樣不俗。兩隊首循環踢成3：3平手，估計曼城回主場應可贏下這場比賽，但大勝不易，推薦讓分和局。

槍手主場迎戰排名倒數第二的伯恩茅斯（3/4 23:00），有機會繼續擴大領先優勢，槍手的好消息是傷兵陸續回歸，包括球迷期待已久的巴西射手傑蘇斯(Gabriel Jesus)也已恢復訓練，加上冬季轉會加盟的特羅薩德(Leandro Trossard)和若日尼奧(Jorginho)都融入球隊並表現優異，相信在主場拿下為保級苦苦掙扎的伯恩茅斯不成問題，推薦讓分兵工廠(-1)勝。

壓軸登場的是本周重頭戲「雙紅會」（3/6 00:30），狀態復甦的「紅軍」利物浦，坐鎮主場安菲爾德，迎戰近況超夯，4連勝11連不敗的「紅魔」曼聯，這場比賽很可能是影響利物浦能否競爭前4的歐冠資格，以及曼聯還有沒有機會爭奪英超冠軍的關鍵戰役。

紅軍近4場英超3勝1和，積分39分排名回升至第6，落後少賽一場的紐卡2分，落後多賽一場的熱刺6分，仍在可追趕的範圍，這當中還包括一場歐冠16強首回合，利物浦主場2：0領先，但最終被皇家馬德里反勝5：2。歐冠也許晉級希望渺茫，因此紅軍更加會將希望寄托在聯賽，務求全力爭取下屆的參賽資格。紅軍近況提升，除了也是傷兵陸續回歸外，冬窗新援哈克波(Cody Gakpo)打破進球荒也是關鍵。曼聯方面，四線爭冠並未影響他們的發揮，除了已將聯賽盃收入囊中外，周中在足總盃逆轉擊敗西漢姆聯挺進8強，歐洲聯賽附加賽更是淘汰了西甲豪門巴塞隆納順利殺入16強。主帥坦哈格(Erik ten Hag)讓曼聯脫胎換骨並拿下6年來的第一個冠軍獎盃，絕對是紅魔復興的最大功臣。

論近況曼聯較佳，但安菲爾德是英超的地獄主場，紅軍本季在主場的戰績是8勝3和1敗，只爆冷輸給里茲聯，曼城和紐卡索聯都在此全失3分。利物浦在英超主場近6次對曼聯戰績是3勝3和，曼聯上一次在安菲爾德贏球已經是2016年，仍是魯尼(Wayne Rooney)當家的時代。估計是一場五五波，較看好曼聯不敗，推薦和局，或是讓分曼聯(+1)勝。