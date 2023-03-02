台南市政府農業局與麻豆區農會攜手在地新農人「快快公雞公益聯盟」，3/12舉辦2023年麻豆柚花季「麻豆散步、柚花飄香」音樂園遊會，2日舉辦活動宣傳記者會，音樂園遊會將以柚花飄香、人文藝術、知性農業、公益傳愛，展現麻豆的深度內涵及多元面貌。

音樂園遊會將以柚花飄香、人文藝術、知性農業、公益傳愛，展現麻豆的深度內涵及多元面貌。(台南市新聞及國際關係處提供)

台南市長黃偉哲偕同農業局長李建裕，以及市議員尤榮智、陳秋宏、吳通龍等人，一同推薦來趟柚花香之旅。

台南市長黃偉哲偕同農業局長李建裕，以及市議員尤榮智、陳秋宏、吳通龍等人，一同推薦來趟柚花香之旅。(台南市新聞及國際關係處提供)

黃偉哲表示，3月的柚花香開始一直到中秋節的文旦，除了文旦以外，還有許多非常棒的文旦製品，像柚子蔘、柚子茶等等，都很推薦大家購買。「麻豆散步、柚花飄香」音樂園遊會，也是國內少見的柚花園特色園遊會，不管是來柚子園聞花香，或是徜徉在柚子樹下悠閒地喝柚香咖啡，享用各式文旦製品都非常適合。

麻豆區農會表示，3/12當天麻豆柚花季音樂園遊會，將由音樂饗宴率先登場，「世界之音」音樂會由第23屆傳藝金曲獎入圍團體海馬樂團演出；再來是「福爾摩沙之音」銅鑼音樂會，由台灣國寶製鑼師傅吳宗霖大師登場獻藝。

活動當日最有趣的農業體驗，莫過於讓親子家庭有機會嘗試的割草機駕駛體驗；另外也可以透過現場的文旦產業導覽、蜜蜂生態導覽，以及農業知識九宮格，進一步認識麻豆的文旦產業。

園遊會現場也將有「快快公雞公益聯盟」募款活動，這項活動2015年開始，由李佳翰、李明彥、李寶乾、陳有信、蔡文仁、張津雪等六個理念相同的新農人，共同成立「快快公雞公益聯盟」募款活動，「快快公雞公益聯盟」象徵農友如同公雞每日早起勤奮工作一般，也期望民眾跟著快快公雞勤奮的腳步，一起快快做公益發揮愛心。