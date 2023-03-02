曾經效力西甲球隊埃爾切的前西班牙好手Pelayo Novo，過去因不慎墜樓導致下半身癱瘓，好不容易以輪椅網球開啟職業生涯第二春，卻在昨（1）日於家鄉奧維耶多不幸遭到火車撞擊身亡，享年32歲，過去Novo曾效力的球隊奧維耶多、埃爾切都發文哀悼。

主打中場的Novo出身於奧維耶多青訓隊，2007年開始職業生涯，出賽218場踢進29顆球，雖然Novo曾經效力埃爾切6年，不過升入西甲的2個賽季裡，Novo又被租借回西乙球隊，因此生涯從未有效力頂級聯賽的紀錄。

2018年3月，Novo突然從一家酒店的3樓摔了下來，緊急送往醫院後雖然保住一命，但也因此造成下半身癱瘓，只能在28歲時被迫提前退役，告別最心愛的足球，不過Novo並沒有失意太久，他開始接觸輪椅網球並愛上這項運動，甚至最高曾打到排名全國第12位，去年6月更和交往多年的女友共結連理。

西甲衛冕冠軍皇家馬德里也發文深表敬意：「我們對於Novo的去世感到遺憾，並向他的家人及親友致上慰問之意。」Novo在IG的最後一篇貼文是3個禮拜前慶祝奶奶百歲壽誕，如今卻得承受白髮人送黑髮人的傷痛，令人不勝唏噓。