推薦賽事 : 3/8 (三) 19:00，巴拿馬@中華台北

睽違6年的世界棒球經典賽重磅回歸，在台中洲際棒球場舉行的A組預賽將率先登場，這也是繼2019年世界12強棒球賽後，台灣再度承辦一級國際棒球賽事。中華台北上一屆在南韓苦吞三連敗，在預賽就被淘汰出局，本屆賽事中華台北首戰將迎戰巴拿馬，回到主場的中華健兒勢必會傾巢而出搶下久違的經典賽勝利。

本屆中華隊陣容大換血，過往國際賽戰功彪炳的林智勝與胡金龍等老將都不在陣中，取而代之的是旅美好手張育成及近兩年站穩日本職棒的吳念庭等中生代選手，雖然這批旅外球員國際賽成績並不顯赫，但都有長期面對高階聯盟投手的經驗，攻擊火力仍值得期待。而從資格賽一路打上來的巴拿馬同樣徵召不少MLB體系選手，最受矚目的是坦帕灣光芒捕手貝登寇特(Christian Bethancourt)與洛杉磯道奇外野手羅莫斯(Jose Ramos)，貝登寇特上季打出生涯年，整季打出11發全壘打，站穩光芒先發捕手位置；而羅莫斯上季雖然在1A打出25轟，但場均也吞下1.37次三振，本壘板紀律不佳，巴拿馬整體打線並不算強悍。

投手戰力部分，中華隊在張奕與曾仁和相繼因傷退出後，也打亂了原本教練團的投手佈局。筆者預測樂天桃猿黃子鵬將會出戰不擅應付低肩側投的古巴，而舊金山巨人的鄧愷威雖然有不錯的三振能力，但控球不理想，加上遲遲無法加入中華隊集訓，應會在預賽後段才會出場。中華隊預賽首日面對巴拿馬後，將有1天的休兵日，筆者推測首戰將會採用江少慶及王維中雙先發的策略，最後由牛棚投手吃掉剩下的局數。而巴拿馬頭號大將是洛杉磯天使巴瑞亞(Jaime Barria)，他與米西亞(Humberto Mejía)是巴拿馬陣中近兩季唯二有在MLB大聯盟先發出賽的投手，這兩人也將會是最有機會面對中華隊的先發投手。

巴拿馬巴瑞亞與米西亞生涯面對左打的被攻擊指數都將近8成，有明顯的恐左症，而中華隊陣中有多達8名左打者，屆時若排出左打海，有機會給予巴拿馬重擊。而中華隊除了主場優勢外，最大利多在於首戰隔日休兵，由於經典賽投手有「單場比賽投滿30球以上，需休息1天。」的限制，首戰中華隊投手可以傾巢而出，而巴拿馬隔日中午尚須迎戰荷蘭隊，投手調度勢必較為保守，因此筆者看好此戰能精銳盡出的中華隊可以旗開得勝，建議投注「不讓分玩法-主勝」。