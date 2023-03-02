核二廠二號機運轉執照將在3月14日到期，公民團體今上午到新北市府前陳情，呼籲核二廠已運轉40年，呼籲新北市府持續為市民把關，確保核二廠如期除役，讓新北市民能夠遠離核安威脅。

北海岸居民與全國廢核行動平台今上午在新北市府前舉辦記者會，強調核二廠除已到使用期限，更大問題在核廢料爆滿，場內總計約有 9620 束高階核廢、5.9 萬桶低階核廢，而最終處置場至今無著落，核廢料無法退出爐心，核二廠已難延役發電，唯有如期除役一途，且新北市也要承擔 20 年以上乾式貯存的核安風險。

地球公民基金會執行長蔡中岳表示，過去幾個月常見特定政客藉由片段的錯誤資訊來呼籲核二廠延役，但他們始終無視於核二廠核廢料爆滿的事實，目前核廢仍堆置在新北市內，讓核電廠無法運轉的問題依然存在，這些支持核能的人士、沒有科學基礎，故意 漠視核安與核廢料處置難題，訴諸輿論要求核二廠延役，不僅無視核二廠始終位於斷層上，更無視新北市民乃至於全台 2300萬人需面對巨大的核安風險。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，台灣核電廠只規畫20年的存放容量，核二廠乾式貯存場又因規畫缺陷、地方溝通不良而持續卡關，輕忽核廢料處理的難度，才導致核二廠用過燃料棒無處可去，台灣就難以繼續使用核電。

環境法律人協會特聘研究員謝蓓宜指出，3月14日核二廠運轉執照到期後，核二廠就必須要停止運轉，否則就是違法，沒有延役的可能性。接下來核二廠將會進入25年除役期，但只要場內的高階或低階核廢料沒處理掉，就無法做到完全除役。