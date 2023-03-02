高雄某大學女教授日前發現同為教授的丈夫外遇進修部女學生，2人不但共同出遊、拍親密照，丈夫還傳訊息給小三說「要謹慎！總之不要哪天你真的是教授夫人了我還得趕蒼蠅」，正宮說平時與丈夫雖感情不睦，多次提離婚，但都因3個孩子仍遲遲未辦，法官判丈夫與小三須賠償40萬。

判決書指出，男教授說民國96年與妻子因懷孕決定結婚，但當時他的父親過世，因此未辦婚禮，欠缺公開儀式已不算正式結婚，且妻子常把婚姻無效掛嘴邊，2人前年起已分居，稱與女學生只是單純師生關係；法官審酌妻子提供的照片，發現男子與女學生會環抱、緊貼臉頰，男子辯稱只是陪對方出遊散心，在瀑布前互相攙扶並靠近交談。

法官又審酌男教授與女學生的對話，男方說「要謹慎！總之不要哪天你真的是教授夫人了我還得趕蒼蠅，那實在不怎麼得體喔」，還說得知女方被人接送「其實我聽了很不開心...不是吃醋而是覺得不得體」，男方還曾對正宮說「牽個手你認為可以告多少，五萬還是十萬，如果處理下去，滿城風雨的時候呢？你可以去試試看你值多少錢」。

法官審酌原告為博士畢業，在南部某大學任教，男子博士畢業後在南部某國立大學任教，而小三為高職畢業，法官認為兩人已損害教授妻子的配偶權，判兩人應賠償40萬元，全案可上訴。