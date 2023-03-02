一名男網友表示，發現某處的銀行外的騎樓貼有4張百元假鈔，吸引路過民眾的目光，藉此提醒地面高低差，圖文曝光吸引逾3千人朝聖，不少網友大讚銀行這招太高招，但也有人笑說，「到底是多少人跌倒，才出此下策」。

原PO今（2）日於臉書社團《路上觀察學院》上傳2張照片指出，一間銀行外的騎樓因有高低落差，銀行靈機一動在地面貼4張百元鈔票假鈔，要路過民眾注意。根據原PO上傳的照片來看，4張百元假鈔整齊劃一的用膠帶貼在地面，上面還大大寫上「小心」2字。

圖文曝光，超過3千人笑翻，「到底是有多少人跌倒，才出此下策」、「可惜不是真鈔」、「這招很聰明欸」、「這個高招」、「高招，顏色對了就很容易吸引眼球」、「所謂的見錢眼開」、「粗暴！可是有效」、「銀行居然有假鈔」、「 明明知道那是假鈔，可是本能卻讓身體動起來」。

留言中有眼尖網友看出地點是在台中進化北路上的一間銀行台灣銀行，但進化北路上有2間台灣銀行，原PO上傳的照片是哪一間不得而知。