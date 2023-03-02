台灣鳳梨已進入產季初期，全台鳳梨收穫面積約為7,185公頃，而高雄鳳梨收穫面積約959頃，佔全國13%。高雄今年鳳梨生產量約51,093公噸，主要產區集中在大樹、內門、大寮及鳥松等區，產季從3月底持續到6月。高雄市農業局啟動鳳梨獎勵加工採購，自2月至8月底前將採購1000公噸鳳梨進行果品加工，加速鳳梨鮮果利用，維持鳳梨價格穩定。

全台鳳梨收穫面積約為7,185公頃，而高雄鳳梨收穫面積約959頃，佔全國13%(高雄市農業局提供)

張清榮局長表示，高雄鳳梨以內外銷方式分流，外銷主打日本市場，內銷則以媒合通路、企業認購及辦理學校午餐獎勵計畫來提升國內的食用量。張局長強調，高雄鳳梨的品質在國內首屈一指，希望大家多採購高雄鳳梨，也可以透過高雄一日農夫體驗趣活動，來到產地了解當地的生態資源與農特產品，同時寓教於樂。

高雄鳳梨以內外銷方式分流，外銷主打日本市場，內銷則以媒合通路、企業認購及辦理學校午餐獎勵計畫來提升國內的食用量。(高雄市農業局提供)

農業局表示，已於2月公告辦理鳳梨獎勵加工採購，預估收購數量1000公噸，高市府已與三家食品加工廠合作，鳳梨鮮果製成果乾、果餡及果汁等加工品。截至2月底已收購131公噸，鳳梨加工使用新鮮果品，有助產銷穩定，維持農民收益。

高市府已與三家食品加工廠合作，鳳梨鮮果製成果乾、果餡及果汁等加工品(高雄市農業局提供)

除了啟動鳳梨採購加工外，農業局也利用多元行銷，多角化行銷高雄鳳梨。包括媒合國內超商超市通路，上架全台通路及量販店，並與超商合作上架截切鳳梨水果盒，提供小家庭方便採購。並在神農市集規劃鳳梨醬DIY手做體驗，增加鮮果鳳梨的使用量。

農業局也利用多元行銷，多角化行銷高雄鳳梨。(高雄市農業局提供)

「高雄首選電商平台」設立鳳梨專區，不只新鮮鳳梨，連同鳳梨酥、鳳梨乾及鳳梨醬等鳳梨加工品也都可以在此一併採購。喜歡逛市集的民眾，也可以到高雄神農市集買到最新鮮的鳳梨。並參與鳳梨醬DIY手做體驗。