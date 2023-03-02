國立海洋科技博物館為了讓民眾學習檢測技術及以科學方式進行驗證，在今年寒假期間曾首度開辦一梯次的「水精靈健檢體驗工作坊」，透過簡易的水質檢測了解科學的運用，內容有趣豐富，反應熱烈，家長紛紛要求再行開辦。海科館2日宣布，近期將再行開辦本工作坊，歡迎民眾與學生報名。

先前的「水精靈健檢體驗工作坊」，小朋友親身體驗水質檢測，增進知識與學習興趣。（海科館提供／徐佑昇基隆傳真）

海科館表示，水對環境的影響甚鉅，聯合國「SDGs永續發展目標」中的SDG目標6也提到水的重要及確保水資源的永續管理。為了讓民眾能瞭解水質對人類生活及海、陸域生態的影響，並同時學習如何利用簡易的水質檢測包快速的檢測水質，培養具備公民科學家的素養，於是於寒假期間開辦了首次的「水精靈健檢體驗工作坊」。

海科館分享，當初課程也吸引了一位遠從南投埔里，目前就讀於台中興大附中高三的王穎同學前來參加。王同學表示，自己對海洋生物及海洋地質等海洋科學相當有興趣，因此參加了海科館在寒假及春節期間辦理的「海底救援密室逃脫」、「一起懸浮的片刻Floating Together： 東加與鯨共游作品分享」、「遙控船DIY親子工作坊」及「水精靈健檢體驗工作坊」等四場活動，這些活動跟海洋科學都有關係，且經由親自動手操作，可以作為她個人學習歷程的一部分。

「水精靈健檢體驗工作坊」由專家教導水資源與檢測等科學知識。（海科館提供／徐佑昇基隆傳真）

海科館館長陳素芬表示，海科館長年執行海洋教育，是國家海洋政策與海洋教育的最佳平台，並陸續發展出許多海洋與環境教案，讓民眾及學生在參與教案及工作坊的過程中學習海洋科普及永續發展的觀念，未來也將持續辦理多元化與海洋科學及永續發展相關的教案及工作坊，提供學生另一種與學校教育不同且有趣的學習歷程，有興趣的學生及家長可以好好把握。

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