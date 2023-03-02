賴正鎰也指出，近年觀光相關產業受疫情衝擊而蕭條，許多旅遊業、導遊領隊、遊覽車司機、飯店酒店業客房員工期間轉職其他產業，如今要找回真的有困難，希望政府能開放外籍人士投入旅宿服務業，以解決觀光業人力不足的燃眉之急。

賴正鎰表示，國際觀光市場隨疫情趨緩而快速解凍，全球各國逐步解封重振觀光旅遊消費市場。可能因為關太久沒有出國機會，解封後出境旅遊迅速爆發，如今全球快速開放國境，為的就是要搶國際觀光客，全球交通運輸航空業恢復疫前榮景「指日可待」。

其中，台灣跟中國大陸同樣解封較慢，但中國大陸目前看來開放速度已超過台灣。而台灣去年10月中解封後入境人次迅速回升，第四季達56.8萬人次，帶動旅遊市場快速升溫，但仍未全面開放陸客來台，賴正鎰認為「相當可惜」。

而台灣人出國旅遊需求亦顯著復甦，但多數人的護照及台胞證均已過期，使開放之初即湧現換領護照人潮，預估2023年1～2月出國人次可能高達40～50萬，春節前後2個月可能達百萬人次，暑假將出現另一波報復性出遊，全年出國人次有機會突破500萬。

賴正鎰認為，觀光局與各地政府攜手邀請各主要觀光旅遊國家的旅遊業者來台踩線，希望能加速吸引觀光客來台，同步積極爭取團客與自由行。不過，目前每日入境台灣僅約1、2萬多人，扣掉商務及國人入境，要努力的空間還很大。

針對兩岸觀光旅遊，賴正鎰指出，中國大陸已於2月6日開放試點恢復出境旅遊團，出境遊大熱門，國台辦日前也促恢復兩岸正常飛航，由目前4個直航點，優先考量恢復台灣人較集中的廣州等16個直航航點。

賴正鎰建議兩岸應加速談判復航，爭取恢復兩岸共65個對飛航點，每周對飛共840個客運航班，以及2019年8月前的47個來台自由行試點城市，爭取更多省市領導組經貿團到訪台灣，並採購台灣農漁產品。