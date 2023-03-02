澳洲戰略政策研究所（ASPI）表示，其研究發現在某些領域，全球前十大研究機構全都在中國。

這項由美國國務院資助的研究發現，儘管美國在高效能運算、量子運算、小型衛星和疫苗方面的研究處於全球領先地位，但在其他領域通常只排名第二。西方民主國家正在輸掉這場全球技術競爭，包括科學以及研究突破的競賽。該報告並敦促各國政府加大對科技研究的投資。

報告指出，在政府計畫支持下，中國在高影響力研究領域取得「驚人的領先優勢」。報告呼籲民主國家應更密切合作以創建安全的供應鏈，並應「迅速推進策略性關鍵技術的提升」。

ASPI追蹤被引用次數最多的科學論文，稱這些論文最有可能取得專利。過去5年，全球有關於超高音速等先進飛機發動機的高影響力研究論文中，由中國發表的就占了48.49%。全球前十大研究機構中，有七家在中國。

該智庫亦追蹤國家人才的流動，同時警告包括合成生物學（synthetic biology）、電動電池、5G和奈米製造等10個科技領域可能遭到中國壟斷。報告指出，全球約三分之一的合成生物學相關研究論文出自於中國。

在涵蓋軍防、航太、機器人技術、能源、環境、生技、人工智慧（AI）、先進材料與量子技術的44項重要技術裡，中國國家研究機構中國科學院（The Chinese Academy of Sciences）大多排名第一或第二。

報告並指出，中國利用從海外獲得的知識強化其研究實力，數據顯示，中國五分之一頂尖的研究人員在「五眼聯盟」國家美、英、澳洲、加拿大和紐西蘭接受技術養成。這項研究建議透過簽證篩選計畫限制非法技術轉移，並轉而支持與安全盟友進行國際合作。