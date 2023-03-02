近年有企業幫員工辦理勞工健檢時，未在勞動部認可的醫療機構，不僅損害勞工權益，企業也因此違法，去年共裁罰8件，裁罰金額有24萬元。北市勞動局表示，企業未依規定辦理勞工體檢健檢，初次違反者通知限期改善，屆期仍未改善依《職業安全衛生法》開罰，最高可處15萬元罰鍰。

職業安全衛生科技正黃安心表示，去年未依規定辦理勞工健康檢查計共裁罰8件，裁罰金額有24萬元，而就像職安課程要到認可的機構進行，勞工健康檢查也要至認可醫療機構辦理，以往醫療機構認可效期是3年，今年則依據醫療機構品質，給予1到3年不等的期限，他也強調，若是在換認證過渡期，仍不屬於認可的醫療機構，企業需要多加注意。

勞動局說明，依照勞工健康保護規則規定，雇主僱用新進勞工時應施行「一般體格檢查」；對在職勞工應定期施行「一般健康檢查」，未滿40歲者，每5年檢查1次；40歲以上未滿65歲者，每3年檢查1次 ；年滿65歲者，每年檢查1次。

北市勞動局長高寶華提醒，勞工如果疑似發生職業病，相關體格及健康檢查報告可輔助專家釐清病因，是重要佐證資料，所以企業依規定辦理勞工體檢及健檢，對勞資雙方都重要。

高寶華呼籲，企業幫員工辦理勞工體格及健康檢查前，可先查詢認可醫療機構名稱、健檢類別項目及認可有效期間，未經勞動部認可，或已逾認可效期的醫療機構，如果為企業辦理勞工體健檢，最高可處30萬元以下罰鍰。